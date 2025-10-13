Володин: не узаконившим свое пребывание в РФ мигрантам грозит выдворение

Спикер ГД напомнил, что 10 сентября истек срок пребывания в России иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц – базе данных о мигрантах, незаконно пребывающих в РФ. По данным МВД на 1 сентября в реестре находились 770 000 мигрантов. Из них треть – женщины и дети, уточнил Володин. По его словам, в отношении них действует новый миграционный режим. В частности, таким иностранцам запрещается получать водительские права и управлять транспортными средствами, покупать или продавать автомобили и недвижимость, вступать в брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.