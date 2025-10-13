Володин: не узаконившим свое пребывание в РФ мигрантам грозит выдворение
В отношении незаконно пребывающих в России мигрантов действует режим высылки, подразумевающий значительное расширение мер контроля и ограничение отдельных прав. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД напомнил, что 10 сентября истек срок пребывания в России иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц – базе данных о мигрантах, незаконно пребывающих в РФ. По данным МВД на 1 сентября в реестре находились 770 000 мигрантов. Из них треть – женщины и дети, уточнил Володин. По его словам, в отношении них действует новый миграционный режим. В частности, таким иностранцам запрещается получать водительские права и управлять транспортными средствами, покупать или продавать автомобили и недвижимость, вступать в брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.
Мигрантам, которые не узаконили свой статус пребывания в РФ, должны уехать из страны, уведомив о дате, месте и маршруте запланированного выезда. Иначе их выдворят принудительно и наложат штраф, после чего они не смогут вернуться в Россию как минимум пять лет.
За восемь месяцев 2025 г. судебные приставы выдворили около 35 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, писали «Ведомости» в сентябре. Показатель за текущий год на треть (36%) меньше цифр 2024 г., подсчитали «Ведомости». За январь – август прошлого года приставы препроводили до госграницы около 55 000 человек.
10 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но иностранцы должны соблюдать законы и правила страны. По словам президента, в РФ много проблем в сфере миграции, и власти должны в первую очередь думать о россиянах.