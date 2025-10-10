Путин: Россия заинтересована в иностранной рабочей силе
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но иностранцы должны соблюдать законы и правила страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.
«Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила – первое. Второе – чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, соблюдали наши законы, правила», – подчеркнул глава государства.
Путин заметил, что в России много проблем в сфере миграции, на это указывают граждане страны. По его словам, власти прежде всего должны думать о россиянах.
18 сентября Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в Ново-Огареве предложил рассмотреть вопрос отмены в России патентной системы для трудовых мигрантов. Президент также призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. Он напомнил, что эта сфера носит очень чувствительный характер для граждан.
Днем ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия не будет полагаться на труд мигрантов в долгосрочной перспективе даже при наблюдаемом дефиците рабочей силы. Он отметил, что миграция является временным инструментом, а основное направление для развития рынка – повышение производительности труда.