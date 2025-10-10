Путин: Россия заинтересована в иностранной рабочей силе

18 сентября Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в Ново-Огареве предложил рассмотреть вопрос отмены в России патентной системы для трудовых мигрантов. Президент также призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. Он напомнил, что эта сфера носит очень чувствительный характер для граждан.