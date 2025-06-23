Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В 2024 году промпредприятия привлекли 47 000 трудовых мигрантов из визовых стран

В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии
Екатерина Дорофеева
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия в 2024 г. в рамках правительственной квоты привлекла 47 000 квалифицированных иностранных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий. Такие данные по запросу «Ведомостей» предоставило Министерство труда и социальной защиты. Это на 16% больше изначальной квоты в 40 500 человек.

Белый дом ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных работников из визовых стран с учетом предложений регионов и положения на рынке труда. Для этого он выделяет специальные квоты. В конце 2023 г. правительство определило, что российские компании в 2024 г. в общей сложности могут пригласить около 155 900 иностранных рабочих.

Например, на иностранцев, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, правительство выделило около 30 700 квот. По результатам 2024 г. они заняты почти на 73% – в Россию приехало 22 400 специалистов. На операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования было выделено свыше 22 100 квот. В прошлом году они были использованы на 66% – в РФ, по данным Минтруда, приглашено 14 800 иностранцев. На специалистов в сферах металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности правительство выделило свыше 15 500 квот. Они потрачены почти на 70% – в РФ приехало 10 900 рабочих.

В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других стран, с которыми действует визовый режим въезда, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Квота – это не автоматическое разрешение на въезд иностранца, уточнил он. Каждый специалист делает рабочую визу и разрешение на работу. Перед трудоустройством его компания оформляет в Министерстве внутренних дел разрешение на привлечение иностранца. Если у региона появляется дополнительная потребность в квалифицированных иностранцах, он может подать заявку на увеличение квоты, добавил представитель Минтруда.

Региональные межведомственные комиссии согласовывают заявки компаний, если «привлечение работников из-за рубежа объективно необходимо», также рассказали в ведомстве. Это происходит в случае, если нужные кадры невозможно найти внутри субъектов. Еще один случай, когда можно привлечь визовых иностранцев, – наладка оборудования для крупного инвестпроекта, уточнили в Минтруде.

Во сколько оценивается дефицит кадров в РФ

Потребность в дополнительных кадрах в сфере транспортного машиностроения на горизонте шести лет оценивается в 150 000 человек, говорил в августе 2024 г. председатель правительства России Михаил Мишустин. А дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли может составлять от 200 000 до 400 000 человек, заявил в декабре 2024 г. вице-премьер Марат Хуснуллин.

Среди российских работодателей очень востребованы такие иностранные специалисты, как сварщики, бетонщики, отделочники, а также сотрудники для пищевой и аграрной отрасли, рассказал «Ведомостям» управляющий директор организации по подбору персонала «Интруд» Дмитрий Лапшинов. По его словам, работодатели чаще всего обращаются в компанию за помощью в привлечении специалистов из Индии, Мьянмы, Шри-Ланки, Вьетнама, с Филиппин и из Китая. При этом дело не только в навыках рабочих – важно, с какими установками приезжают иностранцы, продолжил он. Многие кандидаты – буддисты и индуисты, т. е. представители тех религий, в которых ценится внутренняя дисциплина, уважение к правилам и стремление к развитию. Такие сотрудники ответственны, спокойны и не склонны к конфликтам, отметил Лапшинов.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок отмечает, что в России дефицит работников в строительных, производственных и технологических отраслях во многом связан с особыми потребностями экономики в последние несколько лет. По его словам, они возникли в связи со спецоперацией на Украине и политикой импортозамещения.

Речь идет о секторах, где произошел переток кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса, добавил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

«Строительство как сфера сохраняет наибольший дефицит кадров, в том числе из-за сокращения количества мигрантов из безвизовых стран. Одновременно нужно отметить, что в последние годы реализация новых проектов в сфере горной добычи идет с привлечением значительного количества иностранных работников в трудодефицитных районах, особенно на Дальнем Востоке», – добавил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных