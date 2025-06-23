В 2024 году промпредприятия привлекли 47 000 трудовых мигрантов из визовых стран

В 2024 году промпредприятия привлекли 47 000 трудовых мигрантов из визовых странВ основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии
Россия в 2024 г. в рамках правительственной квоты привлекла 47 000 квалифицированных иностранных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий. Такие данные по запросу «Ведомостей» предоставило Министерство труда и социальной защиты. Это на 16% больше изначальной квоты в 40 500 человек.
Белый дом ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных работников из визовых стран с учетом предложений регионов и положения на рынке труда. Для этого он выделяет специальные квоты. В конце 2023 г. правительство определило, что российские компании в 2024 г. в общей сложности могут пригласить около 155 900 иностранных рабочих.
Например, на иностранцев, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, правительство выделило около 30 700 квот. По результатам 2024 г. они заняты почти на 73% – в Россию приехало 22 400 специалистов. На операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования было выделено свыше 22 100 квот. В прошлом году они были использованы на 66% – в РФ, по данным Минтруда, приглашено 14 800 иностранцев. На специалистов в сферах металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности правительство выделило свыше 15 500 квот. Они потрачены почти на 70% – в РФ приехало 10 900 рабочих.
В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других стран, с которыми действует визовый режим въезда, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Квота – это не автоматическое разрешение на въезд иностранца, уточнил он. Каждый специалист делает рабочую визу и разрешение на работу. Перед трудоустройством его компания оформляет в Министерстве внутренних дел разрешение на привлечение иностранца. Если у региона появляется дополнительная потребность в квалифицированных иностранцах, он может подать заявку на увеличение квоты, добавил представитель Минтруда.
Региональные межведомственные комиссии согласовывают заявки компаний, если «привлечение работников из-за рубежа объективно необходимо», также рассказали в ведомстве. Это происходит в случае, если нужные кадры невозможно найти внутри субъектов. Еще один случай, когда можно привлечь визовых иностранцев, – наладка оборудования для крупного инвестпроекта, уточнили в Минтруде.
Во сколько оценивается дефицит кадров в РФ
Среди российских работодателей очень востребованы такие иностранные специалисты, как сварщики, бетонщики, отделочники, а также сотрудники для пищевой и аграрной отрасли, рассказал «Ведомостям» управляющий директор организации по подбору персонала «Интруд» Дмитрий Лапшинов. По его словам, работодатели чаще всего обращаются в компанию за помощью в привлечении специалистов из Индии, Мьянмы, Шри-Ланки, Вьетнама, с Филиппин и из Китая. При этом дело не только в навыках рабочих – важно, с какими установками приезжают иностранцы, продолжил он. Многие кандидаты – буддисты и индуисты, т. е. представители тех религий, в которых ценится внутренняя дисциплина, уважение к правилам и стремление к развитию. Такие сотрудники ответственны, спокойны и не склонны к конфликтам, отметил Лапшинов.
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок отмечает, что в России дефицит работников в строительных, производственных и технологических отраслях во многом связан с особыми потребностями экономики в последние несколько лет. По его словам, они возникли в связи со спецоперацией на Украине и политикой импортозамещения.
Речь идет о секторах, где произошел переток кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса, добавил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.
«Строительство как сфера сохраняет наибольший дефицит кадров, в том числе из-за сокращения количества мигрантов из безвизовых стран. Одновременно нужно отметить, что в последние годы реализация новых проектов в сфере горной добычи идет с привлечением значительного количества иностранных работников в трудодефицитных районах, особенно на Дальнем Востоке», – добавил он.