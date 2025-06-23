В 2024 году промпредприятия привлекли 47 000 трудовых мигрантов из визовых стран

Среди российских работодателей очень востребованы такие иностранные специалисты, как сварщики, бетонщики, отделочники, а также сотрудники для пищевой и аграрной отрасли, рассказал «Ведомостям» управляющий директор организации по подбору персонала «Интруд» Дмитрий Лапшинов. По его словам, работодатели чаще всего обращаются в компанию за помощью в привлечении специалистов из Индии, Мьянмы, Шри-Ланки, Вьетнама, с Филиппин и из Китая. При этом дело не только в навыках рабочих – важно, с какими установками приезжают иностранцы, продолжил он. Многие кандидаты – буддисты и индуисты, т. е. представители тех религий, в которых ценится внутренняя дисциплина, уважение к правилам и стремление к развитию. Такие сотрудники ответственны, спокойны и не склонны к конфликтам, отметил Лапшинов.