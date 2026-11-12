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ЦБ обновил обязательства страховщиков по раскрытию условий договоров

Они должны будут указывать страховые риски, исключения из покрытия, порядок получения выплаты и условия возврата премии
Михаил Спиридонов
Ведомости
Ведомости

Банк России обновил требования к раскрытию информации при заключении отдельных видов договоров добровольного страхования. Страховые компании должны будут предоставлять клиентам единый ключевой информационный документ (КИД) объемом не более трех страниц, в котором необходимо указывать страховые риски, исключения из покрытия, порядок получения выплаты и условия возврата страховой премии. Соответствующее указание ЦБ опубликовал 11 ноября, оно вступает в силу через 10 дней.

КИД должен состоять из шести разделов: что застраховано, что не входит в страховое покрытие, где действует договор, как получить выплаты, на каких условия можно вернуть премию и как урегулировать спор до суда. В нем также должен быть QR-код со ссылкой на правила страхования.

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