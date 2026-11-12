Сбербанк выставил на продажу еще один бывший актив корпорации «Тэн»

«Город Лефортово» был построен в 2009 г. корпорацией «Тэн». Среди его крупнейших арендаторов – «Ашан» и «Лемана про». В ноябре 2023 г. данный объект вместе с пятью другими торговыми центрами «Тэн» перешли Сбербанку в счет погашения долгов. Это «Косино парк» (31 000 кв. м) на Святоозерской улице, «Облака» (86 000 кв. м) на Ореховом бульваре, «Л-153» (70 000 кв. м) на Люблинской улице и две очереди ТРЦ «Город» (140 000 кв. м) на Рязанском проспекте. В августе 2024 г. финансовая организация смогла найти покупателя на один из этих активов. «Л-153» приобрела компания «РМ менеджмент», связанная с собственниками мебельного салона «Домашний» в Ангарске и ТЦ «Мебель сити» в Иркутске. Она также выставила на торги «Город I» за 3,3 млрд руб. и «Город II» за 1,8 млрд руб.