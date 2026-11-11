Axios: США попросили Россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой

11 ноября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что создание новой системы комплексной безопасности в Европе может обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия. По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.