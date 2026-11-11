Axios: США попросили Россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой
США попросили Россию подготовить новые предложения по потенциальному соглашению о безопасности с Европой, которые должны включать шаги Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По данным издания, американская сторона выступила с этой инициативой в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Вашингтон предложил Москве представить документ, в котором будут изложены не только российские требования и опасения в сфере безопасности, но и «симметричные шаги», на которые Россия готова пойти ради деэскалации.
«Мы сказали россиянам, что у них есть свои пожелания и опасения, но они также должны предложить другие меры по деэскалации и другие инициативы, если хотят, чтобы Европа восприняла их предложения положительно», – заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
Как пишет Axios, Кушнер и другой представитель американского президента Стив Уиткофф намерены повторно обсудить эту инициативу с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве 12 ноября.
Кроме того, Вашингтон хочет добиться согласия Москвы на участие европейских представителей в следующих раундах переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению американской стороны, это позволит привлечь европейские правительства к обсуждению новой архитектуры безопасности.
Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает вести переговоры о завершении конфликта на Украине и о соглашении по европейской безопасности параллельно. При этом, по словам источника издания, реализация договоренностей в сфере безопасности возможна только после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом.
США также дали понять европейским странам, что не намерены заключать соглашение о безопасности с Россией без согласия Европы и Украины. При этом Вашингтон не собирается предоставлять Москве право вето в вопросах европейской безопасности, утверждает источник издания.
11 ноября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что создание новой системы комплексной безопасности в Европе может обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия. По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.