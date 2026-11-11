Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,378-0,36%KUZB0,026+1,17%MGTS1 384-1,7%IMOEX2 494,77+2,07%RTSI950,75+1,93%RGBI112,03+0,04%RGBITR778,96+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: США попросили Россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

США попросили Россию подготовить новые предложения по потенциальному соглашению о безопасности с Европой, которые должны включать шаги Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, американская сторона выступила с этой инициативой в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Вашингтон предложил Москве представить документ, в котором будут изложены не только российские требования и опасения в сфере безопасности, но и «симметричные шаги», на которые Россия готова пойти ради деэскалации.

«Мы сказали россиянам, что у них есть свои пожелания и опасения, но они также должны предложить другие меры по деэскалации и другие инициативы, если хотят, чтобы Европа восприняла их предложения положительно», – заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Как пишет Axios, Кушнер и другой представитель американского президента Стив Уиткофф намерены повторно обсудить эту инициативу с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве 12 ноября.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться согласия Москвы на участие европейских представителей в следующих раундах переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению американской стороны, это позволит привлечь европейские правительства к обсуждению новой архитектуры безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает вести переговоры о завершении конфликта на Украине и о соглашении по европейской безопасности параллельно. При этом, по словам источника издания, реализация договоренностей в сфере безопасности возможна только после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

США также дали понять европейским странам, что не намерены заключать соглашение о безопасности с Россией без согласия Европы и Украины. При этом Вашингтон не собирается предоставлять Москве право вето в вопросах европейской безопасности, утверждает источник издания.

11 ноября помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что создание новой системы комплексной безопасности в Европе может обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия. По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте