Ozon: структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23»
В результате изменений Чачава и подконтрольные ему структуры больше не распоряжаются 75 628 658 акциями Ozon. Согласно уведомлению, у акционерного общества пока нет нового контролирующего акционера.
В Ozon заявили, что изменения в структуре акционерного владения не повлияют на операционную деятельность группы.
Чачава закрыл сделку по приобретению 100% АО «О23» летом 2025 г. Компания тогда владела 59 830 028 обыкновенных акций и одной акцией класса А маркетплейса Ozon. Так структуры Чачавы получили контроль над 27,71% уставного капитала маркетплейса. Сумма сделки при этом не раскрывалась.