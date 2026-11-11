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Ozon: структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23»

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Структуры бизнесмена Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций Ozon. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

В результате изменений Чачава и подконтрольные ему структуры больше не распоряжаются 75 628 658 акциями Ozon. Согласно уведомлению, у акционерного общества пока нет нового контролирующего акционера.

В Ozon заявили, что изменения в структуре акционерного владения не повлияют на операционную деятельность группы.

Чачава закрыл сделку по приобретению 100% АО «О23» летом 2025 г. Компания тогда владела 59 830 028 обыкновенных акций и одной акцией класса А маркетплейса Ozon. Так структуры Чачавы получили контроль над 27,71% уставного капитала маркетплейса. Сумма сделки при этом не раскрывалась.

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