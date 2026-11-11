Мединский не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной

11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что соглашение о послевоенных гарантиях безопасности Украины не будет заключено до урегулирования территориальных разногласий. По его словам, именно территориальный вопрос станет наиболее сложной частью переговоров.