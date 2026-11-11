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Мединский не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной

Антон Потоков
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.

«Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. <…> Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий», – сказал Мединский.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать территориальный вопрос в рамках мирного урегулирования. 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил обсуждение территориальных вопросов в ходе переговоров по завершению конфликта, отметив, что предстоит серьезный разговор, включающий множество деталей.

11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что соглашение о послевоенных гарантиях безопасности Украины не будет заключено до урегулирования территориальных разногласий. По его словам, именно территориальный вопрос станет наиболее сложной частью переговоров.

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