Мединский не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не видит возможности обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.
«Тема возможных обменов территорий вбрасывается периодически с разных сторон. <…> Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий», – сказал Мединский.
28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать территориальный вопрос в рамках мирного урегулирования. 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил обсуждение территориальных вопросов в ходе переговоров по завершению конфликта, отметив, что предстоит серьезный разговор, включающий множество деталей.
11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что соглашение о послевоенных гарантиях безопасности Украины не будет заключено до урегулирования территориальных разногласий. По его словам, именно территориальный вопрос станет наиболее сложной частью переговоров.