Ушаков: формат встречи с европейцами обсудят с учетом переговоров в Абу-Даби

«Вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос о том, когда Россия будет готова к встрече с европейцами и в каком формате она могла бы состояться.