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Главная / Политика /

Ушаков: формат встречи с европейцами обсудят с учетом переговоров в Абу-Даби

Татьяна Мозолевская

Вопрос о формате встречи с представителями европейских стран будет обсуждаться с учетом результатов переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос о том, когда Россия будет готова к встрече с европейцами и в каком формате она могла бы состояться.

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.

Днем позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров с европейскими странами может возникнуть на определенном этапе, однако сейчас в Кремле не видят перспектив для такого диалога.

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