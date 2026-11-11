Зарплатные предложения для строителей и плиточников превысили 140 000 рублей

Работодатели в октябре 2026 г. предлагали плиточникам в среднем 141 400 руб. в месяц в качестве заработной платы, строителям – 142 000 руб. При этом число вакансий для плиточников на платформе «Авито Работа» увеличилось на 146%, для строителей – на 144%. Об этом заявил директор по работе с государственными органами сервиса Павел Тихонов на Дне платформенной экономики.