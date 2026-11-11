Зарплатные предложения для строителей и плиточников превысили 140 000 рублей
Работодатели в октябре 2026 г. предлагали плиточникам в среднем 141 400 руб. в месяц в качестве заработной платы, строителям – 142 000 руб. При этом число вакансий для плиточников на платформе «Авито Работа» увеличилось на 146%, для строителей – на 144%. Об этом заявил директор по работе с государственными органами сервиса Павел Тихонов на Дне платформенной экономики.
Значительный рост числа предложений также зафиксирован для дорожных рабочих – на 136%, инженеров производственно-технических отделов (ПТО) – на 106%, автожестянщиков – на 103%, слесарей-ремонтников – на 89% и механиков -на 71%. Средняя предлагаемая зарплата дорожных рабочих составила 80 900 руб. в месяц.
В целом зарплатные ожидания специалистов со средним профессиональным образованием за январь-октябрь выросли на 15% в годовом выражении, достигнув 70 982 руб. в месяц. Электромонтажникам, автослесарям, операторам станков и инженерам ПТО предлагали в среднем по 100 000 руб., машинистам спецтехники – 105 000 руб.
Самые высокие средние зарплатные предложения среди рабочих и линейных специалистов за десять месяцев года отмечены у токарей – 191 100 руб, геодезистов – 166 600 руб. и мотористов – 150 700 руб. в месяц.
22 октября «РИА Новости» писали, что разница между среднемесячными зарплатами в регионе России с самым высоким и самым низким показателями в июле составила около 201 000 руб. Наибольшая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке, где она достигла 243 700 руб. На противоположном конце рейтинга оказалась Ингушетия: там среднемесячный показатель составил 42 700 руб. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 109 500 руб.
21 октября вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о росте реальных доходов населения России на более чем 30% за последние пять лет. Министр подчеркнул необходимость продолжать работу по созданию условий для дальнейшего роста доходов граждан.