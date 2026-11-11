Профицит внешней торговли России за девять месяцев увеличился на 21,1%
Положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре 2026 г. достигло $103,5 млрд. Это на 21,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных Банка России.
В сентябре российский экспорт составил $42,6 млрд против $41,1 млрд в августе. Таким образом, за месяц объем поставок за рубеж увеличился на 3,6%.
Импорт также вырос: в сентябре он достиг $30,5 млрд по сравнению с $29,4 млрд месяцем ранее. Прирост составил 3,9%.
В августе профицит счета текущих операций достиг $3,3 млрд. Уточненный показатель июля составил $1,6 млрд, а августа 2025 г. – дефицит в размере $0,5 млрд. В январе – августе положительное сальдо счета текущих операций составило $35 млрд против $21 млрд годом ранее. Регулятор объяснил рост увеличением cтоимостного объема экспорта товаров. Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до $91,6 млрд против $73,3 млрд годом ранее Дефицит баланса услуг увеличился до $33,7 млрд, что на $2,3 млрд больше год к году.
12 октября «Ведомости» писали, что внешнеторговый оборот России в январе – августе 2026 г. увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $505,5 млрд. Экспорт за этот период вырос на 14,2% до $304,2 млрд, импорт – на 13,1% до $201,3 млрд. Основу российского экспорта составили минеральные продукты, на которые пришлось 56,1% всех поставок за рубеж. В импорте преобладали машины, оборудование и другие товары с долей 48,5%.
10 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные, согласно которым профицит внешней торговли России за январь – июль 2026 г. вырос на 13,3% по сравнению с показателями января – июля 2025 г. и составил $89,2 млрд. Экспорт за первые семь месяцев увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до $263,4 млрд, а импорт за январь – июль 2026 г. вырос на 12% г/г до $174,2 млрд.