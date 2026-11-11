Профицит внешней торговли России за девять месяцев увеличился на 21,1%

12 октября «Ведомости» писали, что внешнеторговый оборот России в январе – августе 2026 г. увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $505,5 млрд. Экспорт за этот период вырос на 14,2% до $304,2 млрд, импорт – на 13,1% до $201,3 млрд. Основу российского экспорта составили минеральные продукты, на которые пришлось 56,1% всех поставок за рубеж. В импорте преобладали машины, оборудование и другие товары с долей 48,5%.