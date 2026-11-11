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Главная / Политика /

Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. В ходе вступительного слова российский лидер объявил о начале саммита в Москве.

Для участия в заседании в столицу России прибыли лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров.

Участники в ходе заседания рассмотрят основные направления сотрудничества стран организации, меры по дальнейшему развитию системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные вопросы.

По завершении мероприятия участники намерены подписать несколько многосторонних соглашений, включая итоговую декларацию и стратегию ОДКБ по противодействию терроризму до 2030 г, которая разработана по инициативе России.

11 ноября Путин провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым в Кремле. В переговорах также поучаствовал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Анонсируя график Путина на 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после подписания документов российский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ.

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