Туристы из Китая обеспечили 54% иностранных бронирований отелей в России

10 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодия и в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Он подчеркнул, что РФ создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР.