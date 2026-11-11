Туристы из Китая обеспечили 54% иностранных бронирований отелей в России
На долю путешественников из Китая пришлось 54% бронирований российских отелей иностранными туристами на платформе «Яндекс Путешествия» с начала 2026 г. Об этом заявил директор по развитию «Яндекс Вертикалей» Александр Зверев на Дне платформенной экономики.
В числе наиболее активных зарубежных пользователей сервиса также оказались гости из Турции и Индии. По данным Зверева, туристы из Турции обеспечили 13% иностранных бронирований, а из Индии -12%. Зверев отметил, что зарубежные путешественники становятся дополнительным источником спроса для российских отелей, в том числе в периоды низкого туристического сезона.
В 2027 г. «Яндекс Путешествия» намерены расширить работу по привлечению гостей из других стран. Развитие въездного туризма входит в число приоритетов национальной стратегии развития платформ. Согласно ее целевым ориентирам, к 2036 г. долю российских сервисов в расходах иностранных туристов на размещение в стране планируется довести до 50%.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число туристических поездок между Россией и Китаем в первой половине 2026 г. увеличилось на 50%. В 2025 г. количество взаимных поездок между странами превысило 3 млн. Для дальнейшего роста туристического обмена планируется увеличить число авиарейсов между городами двух стран, развивать автомобильный туризм и расширять выбор качественных туристических услуг, уточнила Голикова.
10 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодия и в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Он подчеркнул, что РФ создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР.