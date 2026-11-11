Мединский: российская делегация не общалась с представителями Европы

Второй день переговоров завершился. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными. Делегацию России возглавляет Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.