Мединский: российская делегация не общалась с представителями Европы
Российская делегация не поддерживала контактов с представителями европейских стран в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«С представителями Европы мы не общались, мы не особо понимаем, в каком статусе они тут находятся», – сказал он. Мединский напомнил, что переговоры носят трехсторонний характер.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие контактов российских представителей с европейцами в первый день трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.
Второй день переговоров завершился. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными. Делегацию России возглавляет Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.
Умеров рассказал, что украинская делегация проведет отдельную встречу с европейскими партнерами после завершения трехсторонних переговоров. 10 ноября украинская делегация уже встречалась с представителями Европы и США.