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Песков: российская делегация не контактировала с европейцами в Абу-Даби

Ксения Наумчик
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Российская делегация не проводила встреч с представителями европейских стран в первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о возможных переговорах российской делегации с европейцами представитель Кремля ответил отрицательно.

11 ноября начался второй день переговоров. Они проходят в закрытом формате: представителей СМИ не допустили к встрече. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

Умеров сообщил, что украинская делегация проведет отдельную встречу с европейскими партнерами после завершения трехсторонних переговоров. 10 ноября украинская делегация уже встретилась с представителями Европы и США. В обсуждениях участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Умеров объяснял необходимость встречи согласованием позиций перед трехсторонними переговорами.

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