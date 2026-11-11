Песков: российская делегация не контактировала с европейцами в Абу-Даби
Российская делегация не проводила встреч с представителями европейских стран в первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о возможных переговорах российской делегации с европейцами представитель Кремля ответил отрицательно.
11 ноября начался второй день переговоров. Они проходят в закрытом формате: представителей СМИ не допустили к встрече. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.
Умеров сообщил, что украинская делегация проведет отдельную встречу с европейскими партнерами после завершения трехсторонних переговоров. 10 ноября украинская делегация уже встретилась с представителями Европы и США. В обсуждениях участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Умеров объяснял необходимость встречи согласованием позиций перед трехсторонними переговорами.