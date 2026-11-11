Песков: российская делегация не контактировала с европейцами в Абу-Даби

11 ноября начался второй день переговоров. Они проходят в закрытом формате: представителей СМИ не допустили к встрече. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.