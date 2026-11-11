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Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби проходят в закрытом формате

Анна Виноградова
РИА Новости
РИА Новости

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби проходят за закрытыми дверями. Представителей СМИ не допустили к встрече, сообщили «Вести» со ссылкой на источник.

Второй день переговоров начался 11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

11 ноября Politico сообщило, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.

По итогам переговоров российская делегация планирует провести пресс-подход, сообщил источник в переговорной группе.

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