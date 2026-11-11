Кремль рассказал о планах Путина в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, график президента посвящен заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. После беседы с Масадыковым состоятся совместное фотографирование глав государств, заседания Совета в узком и расширенном составах, а также подписание итоговых документов. После этого Путин даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ.
Кроме того, вечером российский президент проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Песков также рассказал, что накануне вечером состоялась отдельная встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его оценке, контакты лидеров двух государств были насыщенными по содержанию.
Переговоры Путина и Лукашенко в резиденции Ново-Огарево продлились около четырех часов. В ходе встречи белорусский лидер поблагодарил президента России за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Лукашенко отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию утром 10 ноября. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.