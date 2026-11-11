Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,406-0,13%BRZL1 202+0,33%VEON-RX86,5+2,37%IMOEX2 434,74-0,39%RTSI929,14-0,39%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Главная / Политика /

Кремль рассказал о планах Путина в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ

Ксения Наумчик
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков / ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, график президента посвящен заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. После беседы с Масадыковым состоятся совместное фотографирование глав государств, заседания Совета в узком и расширенном составах, а также подписание итоговых документов. После этого Путин даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ.

Кроме того, вечером российский президент проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Песков также рассказал, что накануне вечером состоялась отдельная встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его оценке, контакты лидеров двух государств были насыщенными по содержанию.

Переговоры Путина и Лукашенко в резиденции Ново-Огарево продлились около четырех часов. В ходе встречи белорусский лидер поблагодарил президента России за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Лукашенко отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию утром 10 ноября. Борт приземлился в аэропорту «Внуково». 11 ноября белорусский президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности. По результатам саммита ожидается подписание около двух десятков документов, включая итоговую декларацию, Антитеррористическую стратегию до 2030 г. и ряд решений по укреплению сотрудничества.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте