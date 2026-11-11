Кремль рассказал о планах Путина в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ

Переговоры Путина и Лукашенко в резиденции Ново-Огарево продлились около четырех часов. В ходе встречи белорусский лидер поблагодарил президента России за поддержку в обеспечении белорусской армии современными видами вооружений. Лукашенко отметил, что Россия выполняет достигнутые с Минском договоренности в сфере безопасности. По его словам, республика уже освоила все обещанные ей виды вооружений, в том числе новейшие.