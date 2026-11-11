Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершен

Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершенВстреча продлилась чуть менее двух часов
В столице ОАЭ завершился второй день трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе. Встреча продлилась менее двух часов.
Переговоры проходили за закрытыми дверями, представителей прессы к обсуждениям не допустили. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По итогам переговоров российская сторона планировала провести пресс-подход. Источники ТАСС сообщают, что одним из итогов встречи может стать новый обмен пленными.
11 ноября Politico сообщило, что одной из ключевых тем второго дня переговоров может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее участники обсуждали гарантии безопасности для Украины и обмен военнопленными.
Первый день встречи завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.