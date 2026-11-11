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Делегация России в Абу-Даби выйдет к СМИ в течение часа

Инна Шульгина

Российская делегация в Абу-Даби выйдет к СМИ в течение ближайшего часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби может стать обмен пленными между Россией и Украиной.

Второй день переговоров уже завершен. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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