Делегация России в Абу-Даби выйдет к СМИ в течение часа

Второй день переговоров уже завершен. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.