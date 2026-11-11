Делегация России в Абу-Даби выйдет к СМИ в течение часа
Российская делегация в Абу-Даби выйдет к СМИ в течение ближайшего часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби может стать обмен пленными между Россией и Украиной.
Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.