Мединский: конфликт на Украине показал слабость безопасности Европы

В тот же день Лавров рассказал о подготовленном Россией позиционном документе по новой архитектуре безопасности в Евразии. Министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.