Мединский: конфликт на Украине показал слабость безопасности Европы
Конфликт на Украине продемонстрировал недостатки существующей системы безопасности в Европе. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.
По его оценке, действующая система европейской безопасности работает «очень плохо». Заявление прозвучало на фоне обсуждения Россией, США и Украиной параметров будущего урегулирования конфликта.
10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудят вопросы коллективной безопасности в регионе после завершения конфликта. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута по предложению американской стороны и с согласия Москвы.
В тот же день Лавров рассказал о подготовленном Россией позиционном документе по новой архитектуре безопасности в Евразии. Министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.
11 ноября Politico сообщило, что на первом этапе переговоров в Абу-Даби стороны сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и обмене военнопленными. Одной из основных тем второго дня встречи мог стать территориальный вопрос.