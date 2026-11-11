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Мединский: европейцы смогут вступить в переговоры, когда у них проснется совесть

Анна Виноградова

Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, когда у них «проснется совесть». Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.

Мединский допустил участие европейских стран в мирных переговорах по Украине при условии изменения их позиции. «А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения», – заявил он.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он пояснил, что США и Украина поддерживают отдельные контакты с европейскими партнерами, однако согласованный формат встречи предусматривает участие только трех стран.

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.

11 ноября глава украинской делегации Рустем Умеров анонсировал отдельные консультации с европейскими партнерами после завершения трехсторонней встречи. Перед началом переговоров представители Украины уже провели обсуждения с делегациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

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