Суд приговорил бизнес-коуча Закхайм к 5,5 года колонии за мошенничество

6 октября сообщалось, что Мосгорсуд снизил на один год срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному на семь лет лишения свободы за мошенничество. Суд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного. Адвокат Дмитрий Григориади сообщил, что Шабутдинов уже может подать на условно-досрочное освобождение.