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Суд приговорил бизнес-коуча Закхайм к 5,5 года колонии за мошенничество

Сергей Пахомов

Бизнес-коуча Наталию Закхайм приговорили к 5,5 года колонии общего режима по делу о хищении более 70 млн руб. под предлогом обучения инвестициям. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Вместе с Закхайм осуждены ее супруг Андрей Краснов, сын Трой Краснов, подруга семьи Светлана Семинеева и бывшая ученица Гульнара Нугманова. Все они признаны виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Остальные фигуранты получили различные сроки лишения свободы, одна из осужденных – условный срок с испытательным периодом. Приговор пока не вступил в законную силу

По данным прокуратуры, осужденные продавали гражданам курсы и видеоуроки по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. При этом они создавали впечатление, что обучение позволит гарантированно получать высокий доход. Стоимость одного курса достигала 1 млн руб.

Однако взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию фигуранты не выполнили, а полученные деньги не вернули. От их действий пострадали 26 человек.

6 октября сообщалось, что Мосгорсуд снизил на один год срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному на семь лет лишения свободы за мошенничество. Суд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного. Адвокат Дмитрий Григориади сообщил, что Шабутдинов уже может подать на условно-досрочное освобождение.

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