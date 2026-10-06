Суд снизил срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову на один год

Шабутдинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в октябре 2025 г. Суд установил, что в результате действий блогера и организованной им группы пострадали 113 граждан, которые платили за ложные образовательные программы от 60 000 руб. до 12 млн руб.