Суд снизил срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову на один год
Мосгорсуд снизил на один год срок наказания блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному на семь лет лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что суд принял во внимание возмещение ущерба потерпевшим и раскаяние осужденного. Адвокат Дмитрий Григориади сообщил, что Шабутдинов уже может подать на условно-досрочное освобождение.
Шабутдинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в октябре 2025 г. Суд установил, что в результате действий блогера и организованной им группы пострадали 113 граждан, которые платили за ложные образовательные программы от 60 000 руб. до 12 млн руб.
Общий ущерб превысил 57 млн руб. Блогер признал вину.