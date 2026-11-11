Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,375-0,38%KLVZ1,918-0,21%MRKS0,466-2%IMOEX2 469,82+1,04%RTSI942,53+1,04%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Главная / Политика /

Кремль допустил встречу Путина с российской делегацией после переговоров в ОАЭ

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин может встретиться с российской переговорной группой, которая участвовала в консультациях в Абу-Даби, если сочтет это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в любом случае президент получит полный доклад о работе делегации.

Второй день переговоров в ОАЭ завершился. Politico писало, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

Мединский сообщил, что конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут обсуждаться, пока не достигнута окончательная договоренность.

Кушнер сообщил, что после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби он и Уиткофф отправятся в Москву. После визита в российскую столицу американские переговорщики отправятся в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь