Кремль допустил встречу Путина с российской делегацией после переговоров в ОАЭ
Президент России Владимир Путин может встретиться с российской переговорной группой, которая участвовала в консультациях в Абу-Даби, если сочтет это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в любом случае президент получит полный доклад о работе делегации.
Второй день переговоров в ОАЭ завершился. Politico писало, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.
Мединский сообщил, что конкретные детали переговорного процесса в Абу-Даби не будут обсуждаться, пока не достигнута окончательная договоренность.
Кушнер сообщил, что после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби он и Уиткофф отправятся в Москву. После визита в российскую столицу американские переговорщики отправятся в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.