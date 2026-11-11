Кремль допустил встречу Путина с российской делегацией после переговоров в ОАЭ

Второй день переговоров в ОАЭ завершился. Politico писало, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.