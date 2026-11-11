Мединский призвал создать новую систему международной безопасности
Миру необходима обновленная система безопасности, которая не будет ущемлять отдельные страны. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Мединский отметил, что работа над ее созданием продолжится.
Помощник президента также сказал, что конфликт на Украине продемонстрировал недостатки существующей системы безопасности в Европе. По его оценке, действующая система европейской безопасности работает «очень плохо».
10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудят вопросы коллективной безопасности в регионе после завершения конфликта. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута по предложению американской стороны и с согласия Москвы.
11 ноября Politico сообщило, что на первом этапе переговоров в Абу-Даби стороны сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и обмене военнопленными. Одной из основных тем второго дня встречи мог стать территориальный вопрос.