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Главная / Политика /

Мединский призвал создать новую систему международной безопасности

Ксения Наумчик

Миру необходима обновленная система безопасности, которая не будет ущемлять отдельные страны. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Мединский отметил, что работа над ее созданием продолжится.

Помощник президента также сказал, что конфликт на Украине продемонстрировал недостатки существующей системы безопасности в Европе. По его оценке, действующая система европейской безопасности работает «очень плохо».

10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудят вопросы коллективной безопасности в регионе после завершения конфликта. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута по предложению американской стороны и с согласия Москвы.

11 ноября Politico сообщило, что на первом этапе переговоров в Абу-Даби стороны сосредоточились на гарантиях безопасности для Украины и обмене военнопленными. Одной из основных тем второго дня встречи мог стать территориальный вопрос.

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