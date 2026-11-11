Кушнер: между сторонами конфликта на Украине нет доверия
Между сторонами конфликта на Украине отсутствует доверие. Об этом заявил американский переговорщик, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
«Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия», – сказал Кушнер.
Ранее Кушнер заявил, что наиболее сложной частью переговоров станет решение территориальных вопросов. По его словам, соглашение о послевоенной безопасности Украины не будет заключено до достижения договоренностей по территориям.
10 ноября Кушнер назвал конструктивным первый день переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что американская сторона работает над договоренностями, которые должны обеспечить суверенитет и безопасность Украины, а также долгосрочный мир в Европе. Госсекретарь США Марко Рубио также оценил обсуждения как продуктивные, но предупредил, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов.
11 ноября переговоры продолжились в закрытом формате и продлились около 1,5 часа.
Ранее Кушнер подчеркивал необходимость прямого диалога России и европейских стран по вопросам безопасности для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.