Кушнер: между сторонами конфликта на Украине нет доверия

10 ноября Кушнер назвал конструктивным первый день переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что американская сторона работает над договоренностями, которые должны обеспечить суверенитет и безопасность Украины, а также долгосрочный мир в Европе. Госсекретарь США Марко Рубио также оценил обсуждения как продуктивные, но предупредил, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов.