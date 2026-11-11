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Путин встретился с генсеком ОДКБ в Кремле

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым в Кремле.

В переговорах также участвует помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Позднее под председательством Путина в Кремле пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники рассмотрят основные направления сотрудничества стран организации, меры по дальнейшему развитию системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные вопросы.

По итогам заседания планируется подписать ряд многосторонних документов, в том числе итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 г., подготовленную по инициативе российской стороны.

Анонсируя график Путина на 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что после подписания документов российсский лидер даст обед для лидеров стран – участниц ОДКБ.

Накануне вечером состоялась отдельная встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в резиденции Ново-Огарево, которая продлилась 3,5 часа. По оценке Пескова, контакты лидеров двух государств были насыщенными по содержанию.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

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