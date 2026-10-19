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Голикова: турпоток между Россией и Китаем вырос на 50% за полгода

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Число туристических поездок между Россией и Китаем в первой половине 2026 г. увеличилось на 50%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Санкт-Петербурге.

«Росту туристических обменов, очевидно, способствовало снятие визовых барьеров», – отметила Голикова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, в 2025 г. количество взаимных поездок между странами превысило 3 млн. Для дальнейшего роста туристического обмена планируется увеличить число авиарейсов между городами двух стран, развивать автомобильный туризм и расширять выбор качественных туристических услуг, уточнила Голикова.

10 сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодия и в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Он подчеркнул, что РФ создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР.

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что в I квартале число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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