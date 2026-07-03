Турпоток между Россией и Китаем вырос вдвое в I квартале
В I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели.
Вахруков отметил, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов, добавил министр.
«В такие популярные центры, как Камчатка, Алтай, Тюмень и Русский Север, из Китая пока не летают самолеты, хотя там уже создана инфраструктура для приема китайских туристов», – сказал Вахруков.
Летом 2025 г. российские туристы ездили на китайские курорты в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г. Об этом сообщал сервис бронирования пакетных туров Onlinetours. По данным компании, за лето 2024 и 2025 гг. 52% российских туристов выбирали китайский регион Дадунхай на Хайнане. После вступления в силу безвизового режима исследователи спрогнозировали увеличение турпотока из РФ на материковую часть КНР еще на 40–60%.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.