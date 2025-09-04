Газета
Главная / Политика /

Путин анонсировал зеркальный ответ РФ на решение КНР о «безвизе» для россиян

Ведомости

Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина ввести с 15 сентября безвизовый режим на въезд в страну российских граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое», – подчеркнул российский лидер.

Путин назвал этот жесть «очень добрым» и объяснил, что «не успел отреагировать» на это решение в ходе визита в КНР и встречи с Си, так как у лидеров было много других вопросов для обсуждения. Президент РФ отметил, что безвизовый режим коснется «сотен тысяч, если не миллионов наших граждан». В связи с этим россияне будут чаще ездить в КНР, что поспособствует развитию бизнеса, деловых и личных контактов, уточнил глава государства.

4 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин допустил, что частота авиарейсов между Россией и Китаем может быть увеличена после запуска безвизового режима. Он согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР) о росте пассажиропотока в КНР на 30–40%, что должно быть учтено при планировании транспорта.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Китай вводит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Его действие будет распространяться на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 3 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в Москве прорабатывают вопрос об ответной мере на такое решение.

