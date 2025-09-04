Путин анонсировал зеркальный ответ РФ на решение КНР о «безвизе» для россиян

Путин назвал этот жесть «очень добрым» и объяснил, что «не успел отреагировать» на это решение в ходе визита в КНР и встречи с Си, так как у лидеров было много других вопросов для обсуждения. Президент РФ отметил, что безвизовый режим коснется «сотен тысяч, если не миллионов наших граждан». В связи с этим россияне будут чаще ездить в КНР, что поспособствует развитию бизнеса, деловых и личных контактов, уточнил глава государства.