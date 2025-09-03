Захарова: ответная отмена виз для граждан КНР прорабатывается
В России прорабатывается тема ответной отмены виз для китайских граждан, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
«Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования», – отметила дипломат.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что страна отменяет необходимость туристических виз для граждан РФ при поездках продолжительностью до 30 дней. Эксперимент начнется 15 сентября и пока запланирован на один год. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подчеркнули, что такое решение увеличит турпоток в КНР еще на 30-40%. При этом страна и сейчас находится в топ-5 среди всех направлений россиян.
Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал «Ведомостям», что еще в 2024 г. число граждан РФ, посетивших Китай, фиксировалось на уровне 1,6 млн – 1,9 млн человек. Более 1 млн из них были туристами, оставшаяся часть россиян приезжали в КНР с деловыми целями. Затем, в первые шесть месяцев 2025 г., турпоток снова стремительно вырос более чем на 40% в годовом выражении.