Захарова: ответная отмена виз для граждан КНР прорабатывается

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал «Ведомостям», что еще в 2024 г. число граждан РФ, посетивших Китай, фиксировалось на уровне 1,6 млн – 1,9 млн человек. Более 1 млн из них были туристами, оставшаяся часть россиян приезжали в КНР с деловыми целями. Затем, в первые шесть месяцев 2025 г., турпоток снова стремительно вырос более чем на 40% в годовом выражении.