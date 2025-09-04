Глава Минтранса допустил увеличение частоты авиарейсов между Россией и КНР

Никитин согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которой пассажиропоток из России в КНР может вырасти на 30-40%. Он добавил, что это будет учитываться при планировании транспорта. Глава Минтранса уточнил, что прорабатывается также вопрос об увеличении пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем.