Глава Минтранса допустил увеличение частоты авиарейсов между Россией и КНР
Частота авиарейсов между Россией и Китаем может быть увеличена после запуска безвизового режима для россиян. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.
Никитин согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которой пассажиропоток из России в КНР может вырасти на 30-40%. Он добавил, что это будет учитываться при планировании транспорта. Глава Минтранса уточнил, что прорабатывается также вопрос об увеличении пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября Китай на год введет безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Он будет действовать в случае, если продолжительность поездки не превышает 30 дней. Такое решение было принято для содействия взаимным поездкам.
Согласно оценкам Российского союза туриндустрии и АТОР, это приведет к росту потока российских граждан в КНР дополнительно на 30-40%, хотя и сейчас эта страна находится в топ-5 среди всех направлений.
3 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве прорабатывают вопрос об отмене виз для граждан Китая в качестве ответной меры.