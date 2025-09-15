Россияне стали выбирать Китай для летнего путешествия в 2,5 раза чаще

10 сентября китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем впервые с 2020 г. Рейсы будут выполняться по воскресеньям и вторникам на самолетах Airbus A350-900 вместимостью до 440 пассажиров. Это в том числе произошло после того, как официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о безвизовом режиме для россиян с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней.