Россияне стали выбирать Китай для летнего путешествия в 2,5 раза чаще
Летом 2025 г. российские туристы ездили на китайские курорты в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.
«Это интересная динамика, учитывая, что лето является влажным, «низким» сезоном в Китае. По итогам календарного года спрос вырос на 256%», – уточнили аналитики. Они также сравнили эти темпы роста с показателями в турецком направлении для россиян. Там динамика тоже положительная, однако увеличение составило только 25,9%.
По данным Onlinetours, за лето 2024 и 2025 гг. 52% российских туристов выбирали китайский регион Дадунхай на Хайнане. После вступления в силу безвизового режима (это произошло 15 сентября) исследователи спрогнозировали увеличение турпотока из РФ на материковую часть КНР еще на 40-60%.
При этом стоимость путешествий в Китай возросла только на 2,7% за год. Средняя цена тура на 7-11 ночей для двоих взрослых увеличилась с 173 557 руб. в 2024 г. до 178 267 руб. в 2025 г.
10 сентября китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем впервые с 2020 г. Рейсы будут выполняться по воскресеньям и вторникам на самолетах Airbus A350-900 вместимостью до 440 пассажиров. Это в том числе произошло после того, как официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о безвизовом режиме для россиян с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней.