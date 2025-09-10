Китайская авиакомпания возобновила прямые рейсы Москва – Ухань

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.