Главная / Общество /

Китайская авиакомпания возобновила прямые рейсы Москва – Ухань

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем впервые с 2020 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные международных аэропортов «Шереметьево» и «Тяньхэ».

Рейсы будут выполняться по воскресеньям и вторникам на самолетах Airbus A350-900 вместимостью до 440 пассажиров. Полет из Москвы в Ухань займет 8 часов 15 минут. В обратном направлении – 9 часов 5 минут.

Прямое авиасообщение было приостановлено в начале 2020 г. из-за пандемии COVID-19.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.

4 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин допустил, что частота авиарейсов между Россией и Китаем может быть увеличена после запуска безвизового режима. Он согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР) о росте пассажиропотока в КНР на 30–40%, что должно быть учтено при планировании транспорта.

