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Чернышенко: по итогам года турпоток из Китая в Россию превысит 4,2 млн человек

Илья Лакстыгал
Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодия и в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках Российско-китайского форума МСП.

«Потенциал, мы понимаем, что гораздо выше. Мы готовимся обеспечить прием более 5,5 млн путешественников из Китая», – подчеркнул он.

Чернышенко отметил, что Россия создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР. Вице-премьер дополнил, что уже более 80 объектов в РФ, включая аэропорты, прошли сертификацию по стандартам приема китайских путешественников.

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что в I квартале число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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