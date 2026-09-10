Чернышенко: по итогам года турпоток из Китая в Россию превысит 4,2 млн человек

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что в I квартале число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.