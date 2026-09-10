Чернышенко: по итогам года турпоток из Китая в Россию превысит 4,2 млн человек
Туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодия и в конце 2026 г. составит более 4,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках Российско-китайского форума МСП.
«Потенциал, мы понимаем, что гораздо выше. Мы готовимся обеспечить прием более 5,5 млн путешественников из Китая», – подчеркнул он.
Чернышенко отметил, что Россия создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР. Вице-премьер дополнил, что уже более 80 объектов в РФ, включая аэропорты, прошли сертификацию по стандартам приема китайских путешественников.
20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г. 3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что в I квартале число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.