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Объем нативной рекламы в Max в январе – сентябре достиг 3,5 млрд рублей

Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – сентябре 2026 г. рекламодатели потратили на нативные размещения в каналах национального мессенджера Max (принадлежит VK) около 3,5 млрд руб. Это следует из данных исследования Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и платформы Telega.in, которые были представлены в среду, 11 сентября, на Национальном рекламном форуме. Причем ежемесячный объем размещений вырос в 30 раз – с 26 млн руб. в январе до 804 млн руб. в сентябре. По итогам 2026 г. объем нативной рекламы в Max может достичь 6–7 млрд руб., прогнозируют авторы исследования.

Если весной, согласно данным опроса, Max был регулярным каналом в медиамиксе 4,3% компаний-респондентов, то осенью – уже у 31,4%, отмечает сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу АРИР Александр Кукса: «Всего рекламу в этом мессенджере сейчас размещают 58,6% участников исследования против 29,3% весной».

В октябре 2026 г. ежедневная аудитория Max превысила 90 млн человек, отметили ранее в пресс-службе VK. В апреле 2026 г. Max стал крупнейшим мессенджером в России по среднесуточному охвату, в мае – по месячному, писали «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

В 2026 г. рынок инфлюенс-маркетинга в России фактически стагнирует. В январе – июне он увеличился лишь на 2% к тому же периоду 2025 г. до 25 млрд руб., следует из оценки Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и коммуникационного агентства Didenok Team. Динамика роста оказалась ниже уровня инфляции: годовая инфляция на конец июня 2026 г., согласно данным Росстата, составила 6,02%. По итогам 2026 г. рынок вырастет на 3% и составит примерно 51,5 млрд руб., прогнозируют в АБА и Didenok Team.

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