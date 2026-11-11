Объем нативной рекламы в Max в январе – сентябре достиг 3,5 млрд рублей

В 2026 г. рынок инфлюенс-маркетинга в России фактически стагнирует. В январе – июне он увеличился лишь на 2% к тому же периоду 2025 г. до 25 млрд руб., следует из оценки Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и коммуникационного агентства Didenok Team. Динамика роста оказалась ниже уровня инфляции: годовая инфляция на конец июня 2026 г., согласно данным Росстата, составила 6,02%. По итогам 2026 г. рынок вырастет на 3% и составит примерно 51,5 млрд руб., прогнозируют в АБА и Didenok Team.