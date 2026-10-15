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Главная / Экономика /

ЦБ: профицит счета текущих операций в августе составил $3,3 млрд

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Профицит счета текущих операций в августе достиг $3,3 млрд. Уточненный показатель июля составил $1,6 млрд, а августа 2025 г. – дефицит в размере $0,5 млрд. Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса России.

В январе – августе положительное сальдо счета текущих операций составило $35 млрд против $21 млрд годом ранее. Регулятор объяснил рост увеличением cтоимостного объема экспорта товаров. Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до $91,6 млрд против $73,3 млрд годом ранее.

Дефицит баланса услуг увеличился до $33,7 млрд, что на $2,3 млрд больше год к году. Основной вклад внес опережающий рост импорта, связанный с увеличением расходов россиян во время поездок за рубеж. Увеличение экспорта было умеренным и обеспечено в основном транспортными услугами, отметил регулятор.

Внешние обязательства выросли на $23,3 млрд – $5,8 млрд годом ранее. Значимым было увеличение остатков средств нерезидентов на счетах и депозитах. Резервные активы увеличились на $7,5 млрд, в прошлом году наблюдалось снижение на $12,8 млрд.

23 сентября Счетная палата РФ сообщила, что государственный долг России в первом полугодии увеличился на 2,4 трлн руб., или на 6,8%, и составил 37,5 трлн руб. Расходы на обслуживание госдолга составили 1,8 трлн руб., или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи.

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