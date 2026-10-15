ЦБ: профицит счета текущих операций в августе составил $3,3 млрд

Дефицит баланса услуг увеличился до $33,7 млрд, что на $2,3 млрд больше год к году. Основной вклад внес опережающий рост импорта, связанный с увеличением расходов россиян во время поездок за рубеж. Увеличение экспорта было умеренным и обеспечено в основном транспортными услугами, отметил регулятор.