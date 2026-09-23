Госдолг РФ в первом полугодии вырос на 2,4 трлн рублей

В 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. В документе указывается, что объем задолженности по сравнению с 2025 г. вырос сразу на несколько трлн руб. Отмечается существенный рост как в абсолютном, так и в процентном выражении.