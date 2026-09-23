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Главная / Экономика /

Госдолг РФ в первом полугодии вырос на 2,4 трлн рублей

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Государственный долг России в первом полугодии увеличился на 2,4 трлн руб., или на 6,8%, и составил 37,5 трлн руб. Такие данные приводит Счетная палата РФ.

Расходы на обслуживание госдолга составили 1,8 трлн руб., или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте снизился с начала года на 311 млрд руб. Показатель на 1 июля составил 13,1 трлн руб. Объем ликвидных активов ФНБ (средства размещены на счетах в Банке России) уменьшился на 473,3 млрд руб. – до 3,6 трлн руб.

Доходы от управления средствами ФНБ составили 59,4 млрд руб. – 10% прогнозного значения на 2026 г. В Счетной палате отметили, что основной объем доходов ожидается во втором полугодии.

Ведомство подчеркнуло, что такие результаты обусловлены тем, что российская экономика функционировала в условиях продолжающегося цикла смягчения денежно-кредитной политики, высокого санкционного давления и обострившихся внешних геополитических рисков. Динамика нескольких основных показателей социально-экономического развития снизилась, при этом рост зарплаты поддержал динамику показателей потребительского спроса.

В 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. В документе указывается, что объем задолженности по сравнению с 2025 г. вырос сразу на несколько трлн руб. Отмечается существенный рост как в абсолютном, так и в процентном выражении.

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