Госдолг России в 2025 году вырос на 21% – до 35,1 трлн рублей
В 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — декабрь 2026 г.
В документе указывается, что объем задолженности по сравнению с 2025 г. вырос сразу на несколько трлн руб. Отмечается существенный рост как в абсолютном, так и в процентном выражении.
При этом внутренний долг вырос на 6,9 трлн руб, или на 29,1%, – до 30,7 трлн руб., а внешний долг снизился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, – до 4,5 трлн руб.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что уровень государственного долга не должен превышать 20% валового внутреннего продукта. Он называл это важным преимуществом российской экономики.
19 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал государственный долг России одним из самых низких среди развитых экономик. По его словам, он составляет около 17,7% и «в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%».
Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 г. составил $61,97 млрд. Этот показатель превысил отметку в $60 млрд впервые с 2006 г.