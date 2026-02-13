Газета
Главная / Экономика /

Госдолг России достиг $61,97 млрд впервые за 20 лет

Ведомости

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 г. составил $61,97 млрд. Этот показатель превысил отметку в $60 млрд впервые с 2006 г., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Минфина России.

На 1 января 2006 г. внешний госдолг страны равнялся $76,5 млрд. Однако уже к 1 января 2007 г. он снизился до $52 млрд и в последующие годы не поднимался выше $60 млрд.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что уровень государственного долга не должен превышать 20% валового внутреннего продукта. Он называл это важным преимуществом российской экономики.

19 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал государственный долг России одним из самых низких среди развитых экономик. По его словам, он составляет около 17,7% и «в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%».

