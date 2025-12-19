Путин назвал госдолг РФ одним из самых низких среди развитых экономик

Согласно прогнозу кабмина до 2042 г., наращивание расходов при недостаточном увеличении доходов повлечет рост госдолга. В базовом прогнозе спустя 18 лет он увеличится более чем в шесть раз – до 238,5 трлн руб. (или 32,2% ВВП) c 38,5 трлн (17,7% ВВП) в 2025 г. Консервативный сценарий предполагает госдолг в 452,9 трлн, или 69,4% ВВП, в 2042 г.