Путин назвал госдолг РФ одним из самых низких среди развитых экономик
Государственный долг России сохраняет очень низкий уровень – он один из самых низких среди развитых экономик. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
«Вот мы вчера с коллегами считали: он где-то 17,7%. И в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%», – подчеркнул президент.
Согласно прогнозу кабмина до 2042 г., наращивание расходов при недостаточном увеличении доходов повлечет рост госдолга. В базовом прогнозе спустя 18 лет он увеличится более чем в шесть раз – до 238,5 трлн руб. (или 32,2% ВВП) c 38,5 трлн (17,7% ВВП) в 2025 г. Консервативный сценарий предполагает госдолг в 452,9 трлн, или 69,4% ВВП, в 2042 г.