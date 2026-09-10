Профицит внешней торговли России в январе – июле вырос на 13,3%

В географической структуре поставок за рубеж продолжает расти доля Азии: экспорт туда вырос на 16,9%, до $210,4 млрд. В Европу отправлено товаров на $33,5 млрд (-3,7%), в Африку – на $12,5 млрд (+5,6%), в Америку – на $6,8 млрд (-10,0%). Импорт из Азии вырос на 15,0% – до $118,8 млрд, из Европы – на 7,7%, до $43,5 млрд, из Америки – на 2,0%, до $9,2 млрд, из Африки снизился на 6,4%, до $2,6 млрд.