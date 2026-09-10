Профицит внешней торговли России в январе – июле вырос на 13,3%
Профицит внешней торговли России за январь-июль 2026 г. вырос на 13,3% по сравнению с показателями января-июля 2025 г. и составил $89,2 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт за первые семь месяцев увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. до $263,4 млрд, а импорт за январь-июль 2026 г. вырос на 12% г/г до $174,2 млрд.
В географической структуре поставок за рубеж продолжает расти доля Азии: экспорт туда вырос на 16,9%, до $210,4 млрд. В Европу отправлено товаров на $33,5 млрд (-3,7%), в Африку – на $12,5 млрд (+5,6%), в Америку – на $6,8 млрд (-10,0%). Импорт из Азии вырос на 15,0% – до $118,8 млрд, из Европы – на 7,7%, до $43,5 млрд, из Америки – на 2,0%, до $9,2 млрд, из Африки снизился на 6,4%, до $2,6 млрд.
В товарной структуре экспорта наибольший рост показали продовольствие и сельхозсырье (+24,9%, до $25,7 млрд) и металлы (+21,2%, до $48,1 млрд). Минеральная продукция выросла на 11,4% – до $146,9 млрд. Поставки машин и оборудования снизились на 5,8%, до $14,2 млрд, древесины – на 4%, до $5,9 млрд. В импорте сильнее всего выросли закупки минеральной продукции – на 71,5%, до $3,9 млрд.
В июне профицит внешней торговли России в январе – июне вырос на 14% до $73,4 млрд. В период с января по июнь российский экспорт достиг $219,5 млрд, а импорт – $146,1 млрд.
По итогам 2025 г. положительное сальдо составляло $139,3 млрд, что на 8,2% меньше, чем в 2024 г.. Экспорт за прошлый год снизился на 3,7% – до $418,3 млрд, импорт – на 1,4%, до $279 млрд.