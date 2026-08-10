Профицит внешней торговли России в январе – июне вырос на 14%

22 июля президент РФ Владимир Путин в Кремле провел совещание по экономическим вопросам. Он заявлял, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом и составил 196 млрд руб. Значительную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.