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Профицит внешней торговли России в январе – июне вырос на 14%

Ведомости

Профицит внешней торговли России в январе – июне вырос на 14% до $73,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В период с января по июнь российский экспорт достиг $219,5 млрд, а импорт – $146,1 млрд. В аналогичном периоде прошлого года экспорт составлял $196,3 млрд, а импорт – $131,9 млрд.

22 июля президент РФ Владимир Путин в Кремле провел совещание по экономическим вопросам. Он заявлял, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом и составил 196 млрд руб. Значительную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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