Кравцов объявил о введении курса по ИИ в школах с 1 сентября 2027 года

9 октября Кравцов заявил, что в школах начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» со следующего учебного года. Минпросвещения РФ 21 августа сообщало, что идею о создании курса по искусственному интеллекту Кравцову предложил учитель информатики на пленарном заседании августовского педагогического совещания в Твери. При этом министр одобрил введение этого курса как внеурочного.