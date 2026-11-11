Кравцов объявил о введении курса по ИИ в школах с 1 сентября 2027 года
С 1 сентября 2027 г. во всех российских школах планируют ввести внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5-11-х классов. Об этом журналистам сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели: как отечественные, так и зарубежные», - отметил министр (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас совместно с ведущими IT-компаниями разрабатывается учебник для нового предмета. Кроме того, для практических занятий создают специальную платформу, которая позволит школьникам безопасно пользоваться технологиями искусственного интеллекта.
9 октября Кравцов заявил, что в школах начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» со следующего учебного года. Минпросвещения РФ 21 августа сообщало, что идею о создании курса по искусственному интеллекту Кравцову предложил учитель информатики на пленарном заседании августовского педагогического совещания в Твери. При этом министр одобрил введение этого курса как внеурочного.
8 июля Госдума приняла закон о развитии технологий ИИ в России. Документ вводит в законодательство базовые понятия в сфере ИИ и предусматривает возможность маркировки контента, созданного с использованием технологии.