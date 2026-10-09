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Главная / Технологии /

Кравцов сообщил о введении обязательного курса по ИИ для 5–11 классов

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В школах начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса», передает «РИА Новости».

Курс будет обязательным для учеников 5–11 классов.

Минпросвещения РФ 21 августа сообщало, что идею о создании курса по искусственному интеллекту Кравцову предложил учитель информатики на пленарном заседании августовского педагогического совещания в Твери. При этом министр одобрил введение этого курса как внеурочного.

8 июля Госдума приняла закон о развитии технологий ИИ в России. Документ вводит в законодательство базовые понятия в сфере ИИ и предусматривает возможность маркировки контента, созданного с использованием технологии.

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