Госдума приняла закон о развитии ИИ и маркировке созданного нейросетями контента
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Документ вводит в законодательство базовые понятия в сфере ИИ и предусматривает возможность маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Закон закрепляет определение искусственного интеллекта и направлен на создание условий для приоритетного развития отечественных ИИ-технологий. Документ также разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Кроме того, вводятся категории суверенных и национальных моделей ИИ. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юрлиц, а также меры поддержки, включая доступ к данным, необходимым для обучения моделей.
Отдельные положения закона посвящены созданию контента с использованием искусственного интеллекта. Владельцы сайтов, мобильных приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей должны будут предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью ИИ. Порядок такой маркировки будет определяться соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.
7 июля вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщал, что кабмин планирует внедрить 40 сервисов на базе искусственного интеллекта. По его словам, такие технологии позволяют значительно ускорить обработку больших массивов данных и повысить эффективность принятия решений.