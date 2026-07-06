Правообладатели предупредили власти о рисках из-за принятия законопроекта об ИИ

В таком сценарии системы ИИ смогут использовать без согласия правообладателей фактически любой доступный в интернете контент, в том числе с целью последующей коммерциализации, продолжают авторы обращений. Вместе с тем контентные индустрии, как отмечают они, производят инвестиции, несут существенные затраты на создание творческого контента и разумно рассчитывают на его коммерческое лицензирование. Текущий регуляторный подход подрывает эту «динамичную и действенную» модель, отмечается в письме. Предлагаемые нормы также ограничивают исключительные права авторов в пользу разработчиков ИИ в обход Конституции и ГК и создают «необоснованный перекос баланса интересов», указано в обращениях.