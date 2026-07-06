Правообладатели предупредили власти о рисках из-за принятия законопроекта об ИИ

Правообладатели предупредили власти о рисках из-за принятия законопроекта об ИИСвободное использование контента для обучения ИИ приведет к «перекосу» в пользу техногигантов
Медиакомпании, ИТ-разработчики и профессиональные объединения правообладателей попросили органы госвласти и «Единую Россию» предусмотреть в законопроекте о развитии ИИ правовые условия для лицензирования произведений, используемых для обучения нейросетей. Адресатами обращений стали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Первое чтение законопроекта о поддержке развития технологий ИИ в РФ включено в повестку пленарного заседания Госдумы, которое состоится завтра, 7 июля.
Подписанты обращений – президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова и гендиректор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов. Отправку письма подтвердил член комитета по цифровой трансформации одного РКС Максим Рябыко. «Ведомости» направили запросы адресатам писем.
Согласно текущей редакции законопроекта, обучение ИИ на объектах авторского или смежного права не должно считаться нарушением авторских или смежных прав, если эти объекты были доведены до всеобщего сведения, доступны «для анализа без ограничения техническими средствами» или если разработчик нейросети правомерно получил экземпляр произведения, отмечается в письмах.
Потери креативных индустрий от ИИ
В таком сценарии системы ИИ смогут использовать без согласия правообладателей фактически любой доступный в интернете контент, в том числе с целью последующей коммерциализации, продолжают авторы обращений. Вместе с тем контентные индустрии, как отмечают они, производят инвестиции, несут существенные затраты на создание творческого контента и разумно рассчитывают на его коммерческое лицензирование. Текущий регуляторный подход подрывает эту «динамичную и действенную» модель, отмечается в письме. Предлагаемые нормы также ограничивают исключительные права авторов в пользу разработчиков ИИ в обход Конституции и ГК и создают «необоснованный перекос баланса интересов», указано в обращениях.
Кроме того, принятие законопроекта в текущей редакции будет препятствовать достижению целевых показателей развития креативной экономики (к 2030 г. ее вклад в ВВП России должен достичь 6%), следует из писем. Поскольку такая модель регулирования дестимулирует творчество российских авторов, резюмируют авторы обращений.
Первый проект закона о госрегулировании ИИ в России Минцифры представило в марте 2026 г., уже в нем содержалась норма о свободном использовании контента без получения разрешения правообладателей. Эта версия документа получила существенную критику со стороны бизнеса, в том числе медиакомпаний. В конце июня правительство внесло доработанную версию законопроекта в Госдуму, но в нем сохранился тот же подход в отношении использования контента для обучения генеративных моделей.