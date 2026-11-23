Хуанг восстановлен в должности гендиректора NvidiaСоответствующее решение принял совет директоров
Совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Дженсена Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение вступило в силу немедленно, говорится в сообщении компании. Также Хуангу вернули место в составе совета директоров.
В компании пояснили, что решение приняли после серии обсуждений и встреч с Хуангом. По итогам переговоров совет директоров выразил уверенность в его честности и способности руководить компанией.
При рассмотрении вопроса совет также получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США. На ее основании руководство Nvidia пришло к выводу, что возвращение Хуанга на прежние должности не представляет угрозы национальной безопасности страны.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Bloomberg писал, что акции Nvidia рухнули на более чем 29% с конца октября, когда появилась новость о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Nvidia потеряла около $1 трлн рыночной стоимости после ухода Дженсена Хуанга с поста главы.
22 ноября Bloomberg писал со ссылкой на генерального прокурора Калифорнии Роба Бонту, что Nvidia проверяется на предмет уголовных нарушений из-за возможных незаконных поставок чипов в Китай и введения инвесторов и общественности в заблуждение. По словам Бонты, если Nvidia или Хуанг сообщали общественности ложные сведения о таких продажах, мог быть нарушен целый ряд калифорнийских законов – как гражданских, так и уголовных. Расследование пока находится на начальном этапе.
Тогда же президент США Дональд Трамп выразил надежду, что совет директоров Nvidia повторно наймет Хуанга. «Это было бы лучше для компании, а также для президента США», – сказал он.