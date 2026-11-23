В России запустили портал дошкольного образования «Главный детский»
В России начал работу единый цифровой ресурс дошкольного образования «Главный детский», предназначенный для родителей, педагогов и детей до восьми лет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Важно, чтобы у родителей был практический ресурс, где они смогут узнать, как занять ребенка, развивать его, заботиться о его здоровье и готовить к школе», – заявил Кравцов.
По его словам, портал рекомендуют использовать во всех детских садах. Он также отметил, что ресурс поможет родителям найти альтернативу гаджетам и получить практические советы по развитию и воспитанию детей. Экспертную проверку прошли около 3000 материалов, еще столько же находятся на разных этапах экспертизы. В дальнейшем портал планируют дополнить игрушками со знаком качества «Родная игрушка» и ИИ-помощником для поиска контента.
Портал разработало Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения при поддержке Росмолодежи. Проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина.
11 ноября Кравцов заявил, что первую в мире суверенную нейросеть для образования могут представить до конца учебного года. По его словам, в нейросети будет представлена проверенная и достоверная информация. Он также заявил, что ее могут презентовать и раньше конца учебного года.