Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на российском топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, региональных властей и нефтяных компаний. Участники обсудили меры по обеспечению внутреннего спроса, запасы нефтепродуктов и динамику цен на автозаправочных станциях. ФАС сообщила о 76 возбужденных делах и 125 предупреждениях за нарушения антимонопольного законодательства. «Ведомости» собрали главное о ситуации на топливном рынке и мерах по его стабилизации.