Главное о ситуации на топливном рынке РоссииНовак поручил проанализировать логистику поставок в регионы
- О производстве и импорте топлива
- Нарушения на топливном рынке
- О ценах на бензин и дизельное топливо
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на российском топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, региональных властей и нефтяных компаний. Участники обсудили меры по обеспечению внутреннего спроса, запасы нефтепродуктов и динамику цен на автозаправочных станциях. ФАС сообщила о 76 возбужденных делах и 125 предупреждениях за нарушения антимонопольного законодательства. «Ведомости» собрали главное о ситуации на топливном рынке и мерах по его стабилизации.
О производстве и импорте топлива
На совещании у Новака вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались о мерах по удовлетворению внутреннего спроса. Среди них:
увеличение производства нефтепродуктов,
импорт топлива,
перестройка логистических цепочек.
Региональные власти доложили о запасах нефтепродуктов, загруженности сетей АЗС и динамике цен. Отдельно рассмотрели ситуацию в Орловской области, Ставропольском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге.
Новак поручил федеральным и региональным властям совместно с участниками рынка анализировать товарные потоки и логистические цепочки.
«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их», – заявил вице-премьер.
Нарушения на топливном рынке
Федеральная антимонопольная служба продолжает работу по пресечению нарушений законодательства на рынке нефтепродуктов. По данным ведомства, сейчас возбуждено 76 дел и выдано 125 предупреждений, из которых 99 уже исполнено. Это привело к локальному снижению цен на топливо.
Кроме того, практически завершена работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми АЗС для регулирования ценовой ситуации.
О ценах на бензин и дизельное топливо
Недельная инфляция в России с 10 по 16 ноября 2026 г. ускорилась до 0,19% против 0,12% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития 18 ноября.
За отчетный период бензин подорожал на 0,09%, дизельное топливо – на 0,5%. В годовом выражении инфляция на 16 ноября составила 7,08%.